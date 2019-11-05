» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث

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السيسي

جوهر الصقلي

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جوهر الصقلي القائد العسكري الذي بدأ بناء القاهرة عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الخليفة المعز لدين الله، وهو جوهر الصقلي العصر الحديث، حيث أنه يعيد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن أصبحت القاهرة عجوز مثل المرأة التي شاخت وكبرت.

وتابع،ـ أن عصر الزحام والتلوث سينتهي في القاهرة، وستعود القاهرة القديمة لعاصمة تاريخية لمصر.


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