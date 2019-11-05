"عبد العال" يحسم الجدل بشأن مبادرة "أحمد طنطاوي"

05 نوفمبر 2019 - 06:26 م

حسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل حول مبادرة النائب أحمد طنطاوي، عضو المجلس.

وقال "عبدالعال" في تعليقه على المبادرة في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام.. اللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد".

جاء هذا في تعقيب "عبد العال" على كلمة النائب محمود بدر، وهجومه على "طنطاوي"، لأنه انتهك الدستور ودهس إرادة ملايين المصرين التي وافقت على التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية، بحسب "بدر".

وتساءل "عبد العال" عن المبادرة، وبعد التعريف بها قال: "اللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. معنديش مبادرات.. ولا نلتفت إلى مثل هذا الكلام".