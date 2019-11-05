  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ 3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

أرشيفية

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

علي عبدالعال

«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

النائب أحمد طنطاوي

البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

ارشيف

قصة اللاعب الذى فقد بصره بالمعلب وتحول لمشجع

رغد صدام حسين

السعودية.. دعوة لـ " رغد صدام حسين ".. ما الأمر

تعرف على السبب..

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

آخر الأخبار

وزير الداخلية
وزير الداخلية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التموين: لدينا احتياطي من القمح يكفي حتى فبراير 2020

#

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

#

شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

مصر

وزير الداخلية

سعودية

إبعاد

نشرت الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية»، قراري وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية ومواطن طاجكستاني خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار الأول على أن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المـدعوة "العنـود بنـت مطـر بن دخيل العتيبى" سعودية الجنسية، مواليد 24 أغسطس 1983، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2 أكتوبر 2019 بشأن طلب إبعادها لأسباب تتعلق بالصالح العام.

فيما نص القرار الثاني على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام OLIMOV DAVLATKHUDZHA طاجكستانى الجنسية، مواليد 3 فبراير 1985، بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25 سبتمبر 2019 بشأن طلب إبعاد طاجكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة
» هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"
» "أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
» منة فضالي تفاجئ مطربًا شهيرًا بهذا الأمر
» شاب يصدم جمهور موسم الرياض بهذا التصرف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه