  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ 3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

أرشيفية

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

علي عبدالعال

«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

النائب أحمد طنطاوي

البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

ارشيف

قصة اللاعب الذى فقد بصره بالمعلب وتحول لمشجع

رغد صدام حسين

السعودية.. دعوة لـ " رغد صدام حسين ".. ما الأمر

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من وزير النقل عن حادث قطار الإسكندرية

#

موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"

#

أحمد موسى :عايزين يقتلوني

#

لهذا السبب.. أمل رزق تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

وزير النقل

الطرق

السيسي

كامل الوزير

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل الفريق كامل الوزير، على الهواء، بسبب عدم الانتهاء من طريق خدمة المحاجر.

جاء هذا خلال بث مباشر على الهواء، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس اليوم الثلاثاء.

وخلال كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بشأن الطريق، حيث كان يوضح الفرق بين إنشاء الطرق بالخرسانة المسلحة، وإنشائها من الإسفلت وتكلفة كل منهما، قاطعه "السيسي" موجهًا تساؤلًا للفريق كامل الوزير، : احنا قلنا هنمد الطريق ده"، فرد "الوزير" أن هذه المرحلة الأولى.

كما استفسر "السيسي" من رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  اللواء إيهاب الفار، عن ذات الموضوع، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء منها.

وتابع "السيسي": "الكلام ده بقاله سنة"، ليضيف الوزير: "حاضر يا فندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة
» هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"
» "أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
» منة فضالي تفاجئ مطربًا شهيرًا بهذا الأمر
» شاب يصدم جمهور موسم الرياض بهذا التصرف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه