«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

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أخبار السعودية

بن سلمان

اتفاق الرياض

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن.

جاء ذلك خلال توقيع "اتفاقية الرياض"، التي شهدتها السعودية اليوم، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أن المملكة، عملت في الآونة الأخيرة على نزع الخلاف بين الأطراف في اليمن، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي، هو منع التدخلات الخارجية في شئون الدولة، ونصرة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن المملكة تسعى جاهدةً لتحقيق أهداف الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، لافتًا إلى أن "اتفاق الرياض" سيفتح الطرق للوصول إلى حل أكيد.

وينص "اتفاق الرياض" على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

وفي وقت سابق، أكد المجلس الانتقالي اليمني أن الاتفاق سيمكن من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني.


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