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"أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الرياضة

وليد أزارو
وليد أزارو

متابعات- الدويني فولي

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الاهلى

رحيل

أزارو

كشف وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، حقيقة رحيله عن النادي، وقال إن تجربته مع الأحمر هائلة يتمناها أي لاعب، خصوصًا أنه صاحب تاريخ كبير داخل القارة الأفريقية، نافيًا تفكيره في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي: "وجهت لي انتقادات كثيرة بسبب ضياع فرص كثيرة أثناء مشاركته في أي مباراة"، موضحًا أنه يعاني من سوء توفيق وهو أمر إلهي، ولكني أعمل بكل جدية.

وأوضح أزارو: "من يفهم كرة القدم يدرك عامل التوفيق وسوء التوفيق، فأسعى جاهدًا خلال مشاركتي أن أسجل أهداف مع النادي بأي طريقة ممكنة".

وتابع: "الجماهير بتنسى كل شيء بسرعة، قد ينسوا 100 هدف سجلته لمجرد إضاعة فرصة أو أكثر من فرصة متتالية، أتمنى من الجماهير ألا تحبط أي مهاجم إذا أضاع فرصة أو لم يقدم أداء جيدًا بدون تعمد، أتمنى وجود دعم للعودة إلى المستوى الطبيعي".

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