متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وممتدة منذ أكثر من 40 عاما، وذات خصوصية كبيرة، موضحًا أن الرئيس المصري ونظيره الأمريكي بينهما تفاهم، حيث أجروا مكالمة هاتفية اليوم، وتناقشوا ي عدد من الملفات المشتركة، ومنها ملف سد النهضة.
وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه قد مر نحو 4 سنوات على اتفاق المبادىء بشأن سد النهضة، والذي تضمن بنود جيدة جدا، موضحا أن الأطراف الثالثة مصر وأثيوبيا والسودان مرحبين بوجود أمريكا كوسيط في المفاوضات.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس السيسي على رعايته لمفاوضات سد النهضة والتي ستبدأ جولتها الأولى يوم الأربعاء المقبل، حيث أنه سيستقبل وفود الدول الثلاث في البيت الأبيض قبل بدء المفاوضات كدعم شخصي منه للمفاوضات، متابعا أن نقاط الاختلاف في المفاوضات واضحة، وسيتم التركيز عليها خلال جولة المفاوضات بواشنطن.


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