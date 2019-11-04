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دوري الأبطال.. «فيليكس» حكمًا لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الألماني فيليكس زفاير لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالطة سراي التركي المقبلة في المرحلة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها زفاير مباراة لريال مدريد، في الوقت الذي أدار فيه سكومنيا مباراتين لأتلتيكو مدريد فاز الأخير في كلاهما.

,كانت المباراة الأولى أمام فالنسيا في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2011/2012 (2 / 1)، وكانت الثانية أمام تشيلسي الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي لعام 2012 (4 / 1).

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