  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

وزير المالية

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

البغدادي

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

فتاة الجوكر

فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"

الصفحة الأخيرة

مجهولة
مجهولة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"إطلالة جريئة"

#

أفيخاي أدرعى يثير غضب فنانة شهيرة.. والأخيرة ترد بـ"بلوك"

#

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها برقصة مثيرة بالـ"هوت شورت"

#

فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برقصة وتثير الجدل

مها أحمد

دنيا عبد العزيز

فاجأت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها، عبر حسابها على "انستجرام" بظهورها بإطلالة "جريئة" في عيد ميلادها .

وكان قد نشرت الفنانة مها أحمد، عبر  "الانستجرام" مجموعة صور من عيد ميلاد الفنانة دنيا عبد العزيز، برفقة زوجها مجدي كامل، وعلقت عليها:" كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيره اوى بصحه وسعاده وخير وتحققى كل إللى بتحلم بيه وتفضلى جميله زى ما انتى جميله طول عمرك وربنا يخليلك جودى".

وتفاعل الجمهور مع الصور، حيث نالت أكثر من 5 آلاف أعجاب في ظرف ساعتين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» الأحد إجازة بأجر كامل بمناسبة المولد النبوى
» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه