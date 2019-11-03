» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

03 نوفمبر 2019 - 11:58 ص

منح الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بدءًا من الغد على أن يعود الفريق مجددًا للتدريبات الثلاثاء.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة توقف الدوري، للاستفادة منها وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون الفترة الماضية.

وتوفق الدوري الفترة الحالية، نظرًا لارتباط منتخب الشباب تحت 23 سنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.