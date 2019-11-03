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"المال السعودية" توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

مال وأعمال

أرامكو
أرامكو

علي محمود

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتضمنت نشرة الإصدار البيانات والمعلومات التي يحتاج للمستثمر للاطلاع عليها  قبل اتخاذ قراره للاستثمار؛ بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ونشاطها وإداراتها.

وشددت الهيئة على المستثمرين الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على المعلومات التفصيلية للشركة والطرح وعوامل المخاطرة؛ حيث أشارات الهيئة إلى أن اتخاذ قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأوضحت الهيئة، أنه لا ينبغي النظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنه مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح، أو في أسهم الشركة المعنية؛ حيث إن قرار الموافقة يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية؛ بحسب نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة، على الطلب نافذة لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، وملغاة حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة هذه المدة.

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