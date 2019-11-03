فنانة شهيرة: ارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

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حلا شيحة
حلا شيحة

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حلا شيحة

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن ارتدائها النقاب لمدة 11 سنة ثم خلعه والعودة إلى الحياة الفنية.

وقالت "حلا" في تصريحات متلفزة: "ارتديت الحجاب وبعدها تعمقت في الدين والسيرة النبوية وأمهات المؤمنين وعلمت أنهن كن يخفين أجسادهن تماما عن العيان لأنهن زوجات الرسول وأحببت أن أتشبه بهن مع علمي أن النقاب ليس بفرض".

وتابعت: "شعرت بإحساس روحاني رائع لكن مع الوقت شعرت أنني لا أحب البقاء على هذا الشكل وأحببت أن أعود كما أنا .. لا يجب أن أسير إلى اليمين أو اليسار بشكل كامل .. يجب أن أبقى في المنتصف".

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