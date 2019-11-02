  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:25 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

بالفيديو..

الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني

الصفحة الأخيرة

سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة وفاة الفنان "أميتاب باتشان"

#

الموت يفجع الفنان "محمد كريم"

#

وثائق تنشر لأول مرة عن حقيقة وفاة الأميرة ديانا

#

وفاة حفيد فنان شهير بشكل مفاجيء

علق الفنان سمير الإسكندراني، على الشائعات التي تنتشر مؤخرا وتفيد بوفاته، قائلا: «كلنا في ذمة الله ولم يصادفني ضيق على المستوى الشخصي من شائعة وفاتي، ولكن الضيق الذي من قلق أحبائي وأصدقائي عليّ، وأتوجه للإعلام المصري الشريف وأطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذا التصرف غير المسئول».
وأضاف الإسكندراني - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يذاع عبر قناة «الحدث اليوم»- قائلا: «سأظل أغني دائما لمصر والمصريين والعرب.. ربنا يجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، ودفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتأكل ولغيرنا ما نحتاج، يجعلني حبة تفرع وتبقي فدادين سنابل».
وتابع: «يبدو أن هناك من أرادوا الاستفادة بمكانتي في قلوب أحبائي فاستعملوا شهرتي وهو عطاء من الله، بشكل وأسلوب وضيع للدعاية عن أنفسهم تسبب في إقلاق كل من حولي، مما جعلني أفاجأ بحجم من الاتصالات التليفونية لم يحدث من قبل».
وتابع حديثه: «بعض أصدقائي قالوا لي: برغم هذا التصرف غير المسئول إلا أن هناك استفتاءً ضمنيا على محبة ناسك ليك، ولم أكن أحب أن يكون هذا الأسلوب دافعا لي على الاحتفاظ بحقوقي القانونية ضد من أذاعوا شائعة وفاتي»، مضيفًا: «الحمد والشكر لله لا أزال بصحة جيدة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه