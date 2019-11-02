» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم

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أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته بالفوز على أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

قال كلوب في تصريحات عقب المباراة أن هدف ماني كان رائعًا للغاية، وأنه من طراز رفيع، مضيفًا: "بعدها ماني رأسية رائعة جدًا جدًا وهدف ممتاز وفوز مستحق".

وعن هدف روبيرتو فيرمينو الذي ألغي بداعي التسلل: "لـيست تسلل وليس علي ان اتحدث اكثر من ذلك، فلا يمكننا تغيير الأمر، كما هناك ضربة جزاء لتشامبرلين لم تُمنح، لا اعلم بصراحة ما أقول".

وأشار: ""لو سألت اي شخص عن البريميرليج فسيقول لك انها بطولة جنونية وقوية لذا من الجيد ان نكون بالصدارة الآن ونحقق انتصارات صعبة مثل هذه وعلى شيفيلد وغيرها، استحقينا الفوز والنقاط الثلاث".

وعزز ليفربول صدارته في جدول الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 6 نقاط، والذي يملك الأخير 25 نقطة.


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