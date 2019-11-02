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بمشاركة «ميسي».. برشلونة يسقط أمام ليفانتي بثلاثية

الرياضة

برشلونة
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المصريون

ليفانتي

سقط فريق برشلونة أمام فريق ليفانتى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "سيوتات دى فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

أنهى برشلونة الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى الدقيقة 38، عن طريق ضربة جزاء.

ولكن فى الشوط الثانى، نجح ليفانتى فى قلب الطاولة على فريق البارسا، بتسجيله 3 أهداف متتالية، خلال 7 دقائق، عن طريق خوسيه كامبانا، بورخا مايورال و نيمانجا رادوجا، فى الدقائق 61، 63 و 68.

وألغت تقنية الفيديو "فار"، هدف للنجم الأرجنتيني ميسي، فى الدقيقة 74 من زمن المباراة، بداعى التسلل على الفرنسي أنطوان جريزمان.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة، عند 22 فى صدارة الدوري الإسباني، وأصبح مهدد بفقدان الصدراة، فى حال فوز ريال مدريد الثانى برصيد 21، على فريق ريال بيتي فى العاشرة مساء، بينما وصل ليفانتى رصيده للنقطة 17. 


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