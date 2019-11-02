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مانشستر سيتي ينتزع فوزًا صعبًا من ساوثهامبتون

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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المصريون

ساوثهامبتون

انتزع فريق مانشستر سيتى فوزًا هامًا أمام ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ساوثهامبتون بهدف عن طريق جيمس وارد براوز في الدقيقة 13 من الشوط الأول واستمر تقدم الضيوف حتى نجح سيرجيو أجويرو فى تعديل النتيجة بالدقيقة 70 قبل أن يسجل كايل والكر هدف الفوز في الدقيقة 86.

وحافظ مانشستر سيتي على مكانه فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة ليحافظ على فارق الـ6 نقاط مع ليفربول المتصدر والذى تخطى أستون فيلا بصعوبة بنتيجة 2-1، وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط فى المركز الـ18.

 

 

 


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