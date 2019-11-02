شاهد..«تريزيجيه» يسجل هدف عالمي في مرمى ليفربول

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استون فيلا

سجل محمود حسن تريزيجيه أول أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي مع استون فيلا في شباك ليفربول بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "فيلا بارك" لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

بتلك الهدف سطر محمود تريزيجيه، اسمه بحروف منذ ذهب في تاريخ نادي أستون فيلا، بعدما بات أول لاعب مصري في تاريخ "الفيلانز" يسجل هدفًا في "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل استون فيلا المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.


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