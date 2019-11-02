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الوفد: القطاع السياحي حقق إيرادات غير مسبوقة الفترة الماضية

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حسن علام- متابعات

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الوفد

القطاع السياحى

قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قطاع السياحة استطاع تحقيق تطور غير مسبوق الفترة الماضية، معتبرة أن عملية تعافى القطاع من الأزمات تسير بشكل سريع.
 
وأضافت رمزى، فى بيان، أن الحديث عن تعافى القطاع السياحى ليس مجرد كلام ولكنه حقيقة تؤكدها الأرقام الرسمية، لافتة إلى أن القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى حقق إيرادات مرتفعة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 12.6 مليار دولار.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام الحالى أرقاما سياحية مرتفعة فيما يتعلق بالإيرادات خاصة فى ظل العودة المتتالية للرحلات السياحية التى كانت متوقفة منذ فترة وآخرها الرحلات البريطانية.

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