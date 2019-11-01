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إصابة حسين السيد في مران الأهلي

الرياضة

حسين السيد النادي الأهلي
حسين السيد النادي الأهلي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

حسين السيد

تعرض حسين السيد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية عبارة عن كدمة في الركبة، وذلك خلال مشاركته في مران فريقه اليوم الجمعة بنادي شباب الأهلي دبي.

وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.

وواصل الأهلي مرانه في معسكر الامارات والذي اشتمل علي جانب فني وبدني، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.


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