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مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة

الرياضة

نيمار
نيمار

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برشلونة

نيمار

فالفيردي

أكد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة، جاهزية لاعبيه لمواجهة ليفانتى غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الاسباني.

وقال «فالفيردى» خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة ليفانتي وبرشلونة، "ليفانتى فريق يضغط بشكل قوى جدا ويملك لاعبين أصحاب سرعة فائقة بالمرتدين ومهاجمين يملكون القدرة على إنهاء الهجمات بشكل رائع".

وتابع فالفيردى قائلاً "نريد الإستمرار في صدارة الدوري الاسباني صحيح أننا لم نقم ببداية جيدة لم نكن محظوظين لكن الان نجحنا في إستعادة الصدارة الطريق مازال طويل جداً".

وعن الفرنسى أنطوان جريزمان قال المدرب "جريزمان يلعب بشكل متواصل، المباراة الماضية قمت بتغير بسيط لذلك لن أتحدث عن أنه لم يتأقلم او مثل هذه الأمور جريزمان سيستمر باللعب بشكل متواصل لو إستمر بتقديم المستوى المترقب منه".

وعن نيمار تابع مدرب برشلونة قائلاً، "لم أعلم أن اللاعبين كانوا مستعدين للتضحية المالية من أجل عودة نيمار، لم يطلب مني أحد تعديل عقدى من أجل ذلك".

وواصل فالفيردى حديثه قائلا :"بما أن ميسى إستعاد فورمته فمن الطبيعي جدا أن يتم إستدعائه للمنتخب ، نتمنى الحفاظ عليه أنسو فاتى يقدم أداء ممتاز بسنه الصغير، لسنا نادمين على إشراكه أنسو أصبح عمره 17 للتو، مازال أمامه طريق طويل".


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