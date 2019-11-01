«النقاز» ينتظم في معسكر الزمالك بـ«أكتوبر»

01 نوفمبر 2019 - 05:11 م

شارك حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، فى معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا بالسادس من أكتوبر، والمقرر استمراره حتى يوم الاثنين المقبل، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة توقف الدورى.

ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة بالأمس وتوجه إلى معسكر الفريق وشارك فى التدريب الصباحى اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو سمح للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بالحصول على راحة إضافية ويتواجد اللاعب حاليا فى تونس ولم يعد للقاهرة.