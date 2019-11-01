» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019

01 نوفمبر 2019 - 02:45 م

أعلنت شركة "مافريكس" لتنظيم السباقات، عن تفاصيل نتائج الدورة الثانية لبطولة الجمهورية لسباقات السيارات، مهرجان "رياضة السيارات - Motor Festival 2019 "، والذي أقيم بالغردقة، في الفترة بين 17 - 19 أكتوبر، والذي أقيم تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات المصري، وبدعم من وزارتي "الدفاع" و"الداخلية".

أقيمت البطولة التي تعتبر أكبر بطولة من نوعها في مصر، في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للمرة الثانية على التوالي، وتعتبر البطولة هي إحدى بطولات الجمهورية لسباقات السيارات، وشارك بها الكثير من الفرق المتسابقه، من محترفي هذه الرياضة الخطيرة، حيث يتوافد على البطولة متسابقين من جميع أنحاء الجمهوريه، للمنافسة في السباقات المتنوعة.

وشملت البطولة أنشطة مختلفة، وهي: "سباقات الراليات الصحراوية، تحدي سيارات الدفع الرباعي، سباقات تسلق الهضبة، وسباقات التزحلق - درافتينج"، بالإضافة لعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، وقد تضمن سباق الرالى ثلاث مراحل على مدار يومين متتاليين على اجمالى مسافه 155 كيلو متر شملت المرحله الليلية التى تعد المرحله الفريدة من نوعها فى سباق الراليات بمصر.