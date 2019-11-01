  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

ريا الحسن

وزيرة داخلية لبنان تكشف من يقف وراء مهاجمة المتظاهرين

ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا

أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

عادل امام

نجل عادل إمام يستكمل دوره في "فالنتينو".. ما الأمر

سد النهضة

أثيوبيا توافق علي الولايات المتحدة كوسيط في أزمة سد النهضة

ارشيف

"المهدي المنتظر" يوقف خطبة الجمعة بدولة عربية

ارشيف

تعطل مفاجئ لطائرة رئيس وزراء إسرائيل

رانيا يوسف

رانيا يوسف.. سأتزوج هذا الرجل

أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

الرياضة

ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا
ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

#

«آل الشيخ» يعرض على الأهلى علاج لاعبه

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

علاج

أخبار السعودية

مرتضى منصور

مؤمن زكريا

ترك ال شيخ

عبر صانع ألعاب النادي الأهلي، مؤمن زكريا عن سعادته البالغة بترحيب المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالملكة العربية السعودية بتحمل تكاليف علاجه بالخارج.  

وقال "مؤمن" خلال حديثه لبرنامج مساء الأنوار على قناة "القاهرة والناس"، "أشكر سيادة المستشار على اهتمامه بالأمر، إذ كلّف الطبيب الخاص به لمعالجتي، وأرسل كافة التحاليل إلى أمريكا للتأهيل هناك، وأريد العودة في أقرب فرصة".

وأضاف: "تركي آل الشيخ بمثابة والدي ويحب كرة القدم ولم يتأخر عن معالجتي بعد معرفته بحالتي، وأتمنى العودة إلى الملاعب من جديد بشكل أقوى".

وكان تركي آل الشيخ نشر فيديو له بصحبة مؤمن زكريا على صفحته الشخصية "فيسبوك"، مؤكدًا أن اللاعب سيسافر إلى أمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء
» اتفاقية توأمة بين الأهلى وإنتر ميلان الإيطالى
» وصول "الكاميرون" للإسماعيلية استعدادا للمشاركة بأمم أفريقيا
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» وزير النقل: زيادة عربات القطارات للحد الأقصى
» أحلام تبكي بسبب فجر السعيد.. تعرف علي السبب
» شباب "الفراعنة" يواصل تدريباته استعدادًا لأمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه