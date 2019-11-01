نجل عادل إمام يستكمل دوره في "فالنتينو".. ما الأمر

01 نوفمبر 2019 - 01:15 م

استكمل رامي إمام مشهد بدلا من والده في مسلسل " فالنتينو" بعد مغادرة والده لموقع التصوير، للالتزام بتعليمات الأطباء بألا يتجاوز عمله الساعتين يوميا.

وكان الفنان عادل إمام يؤدي مشهد أمام الفنانة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني، وبعد انتهاء تصوير المشهد غادر موقع التصوير، وكان هناك مشهد باقي لعادل إمام فقام المخرج " رامي الإمام" بتصوير المشهد بعد أن أرتدي جاكيت والده خاصة أن المشهد الباقي كان لظهر الفنان ولن يظهر بوجهه.

جدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال وصاحب مجموعة مدارس دولية يواجه مواقف اجتماعية كوميدية وسيتم عرضه رمضان المقبل.