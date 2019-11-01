أثيوبيا توافق علي الولايات المتحدة كوسيط في أزمة سد النهضة

01 نوفمبر 2019 - 12:51 م

أعلن نيبيات جيتاشيو الناطق بسام وزارة الخارجية الأثيوبية موافقة حكومة بلاده علي دعوة الولايات المتحدة في أزمة سد النهضة، لافتا إلي أن وزراء خارجية مصر والسودان سيشاركان في اجتماع واشنطن.

في سياق متصل أعلن سامح شكري وزير الخارجية تمسك مصر بحقها في مياه النيل ، خلال كلمته أمام البرلمان العربي،مضيفا أن قضية سد النهضة تضيف تحدي جديد أمام الدولة المصرية وأنه يتوقع حلها.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن عن استعداده للتدخل بين مصر وأثيوبيا لحل هذه الأزمة إذا تم طلب ذلك.