  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

غرامة وإيقاف لفنان سعودي.. لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

"الشورت" مخالفة للذوق العام
"الشورت" مخالفة للذوق العام

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. "ترامب" يغير محل إقامته

#

السكة الحديد تعتذر عن تأخير قطارات.. لهذا السبب

#

رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

#

60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب

وزارة الداخلية

الرياض

الذوق العام

#اخبار السعودية

لم يكن  يعرف الفنان السعودي الذي لم يتم الكشف عن هويته أن ارتداءه"الشورت" سيتسبب في إيقافه وتغريمه لمخالفته الذوق العام في موقع من مواقع فاعليات الرياض.
 وبالرغم من أنه حاول إقناع الأمن أنه لم يكن يعرف أنه قد تم البدء في تنفيذ القرار إلا أن الأمن رفض وأصر علي تغريمه، ومطالبته بالمغادرة ولا يعود إلا إذا راعي شروط الذوق العام في ملابسه.

يذكر  أن المملكة العربية السعودية قد بدأت منذ عدة أيام في تطبيق لوائح الذوق العام، والتي أصدرتها وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط ومن يخالفها يعاقب بمخالفات مالية لا تقل عن 500 ريال وقد تصل إلي 3000 ريال، والقواعد خاصة بالعديد من الآداب أهمها مراعاة الملابس اللائقة في الطريق العام والالتزام بآداب الطريق والمعاملة  والالتزام بالتعليمات علي وسائل المواصلات العامة وغيرها من التعليمات التي يعاقب مخالفها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه