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عقوبات جديدة على إيران

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وكالات - الدويني فولى

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قررت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على بعض القطاعات في إيران، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن ضد طهران.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: إنه تم فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات جديدة على إيران في مايو عام 2018، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لتشمل قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية.

وأدت هذه العقوبات إلى  تقليص الاستثمار الأجنبي من إيران، ما أدى إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام .


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