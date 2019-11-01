أحلام تبكي بسبب فجر السعيد.. تعرف علي السبب

01 نوفمبر 2019 - 09:42 ص

لم تتمالك الفنانة أحلام نفسها وأجهشت بالبكاء عندما تذكرت الإعلامية فجر السعيد وهي ترقد بالمستشفي أثر وعكة صحية تعرضت لها الأيام الماضية داعية لها بالشفاء.

ويظهر مقطع الفيديو أحلام وهي ترد علي الرسائل الموجهة لها في "the voice" ، وتوجه نصائح لمتابعيها قائلة" أن الدنيا لا تستحق الركض ورائها وهي ما تفعله، وخاصة عندما رأيت فجر السعيد وهي ترقد بالمستشفي ثم أجهشت بالبكاء".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحلام أثناء ردها علي الرسائل الخاصة بها، وبكائها علي السعيد.



