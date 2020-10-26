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وفاة نائب سابق بعدما علم بفوز زوجته في الانتخابات

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النائب المصري السابق أحمد ابو حجي
 
الإثنين، 26-10-2020 11:15 ص المصريون
استطاع النائب المصري السابق أحمد ابو حجي الذي كان يعمل ضمن دائرة سوهاج، أن يساند زوجته ألفت المزلاوي المرشحة ضمن قائمة "من أجل مصر" للانتخابات البرلمانية، ولكن يبدو إن القدر لم يمهله وقتاً للإحتفال بفوزها فقد توفى فور علمه بنجاحها.
حيث بدأ أبو حجي، يومه منذ الصباح الباكر في جولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان توجه إلى منزله للاستراحة، وأثناء عمليات الفرز بلغه مؤشرات عن فوز زوجته، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى خاص ثم مستشفى الجامعة حيث توفي هناك.
يشار إلى أن أبو حجي، كان نائبا لبندر سوهاج لثلاث دورات متتالية، وبدأ حياته بحزب التجمع واعتقل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه مبارك.
 

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