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وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى المولد النبوي

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:02 م وكالات- الدويني فولي
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها:-
يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف  أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـاط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى .

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى .. يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصرى وشرف الصمود  لقواتنا المسلحة الباسلة ، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم . 
         
وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،، 

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:-
يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .

ونحن  إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا للمزيد من  البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء ، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعًا وسيفًا للوطن. 

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،

 

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