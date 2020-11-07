السبت، 07-11-2020
01:55 م
إيمان هاني
أكد أسامة هيكل
، وزير الدولة للإعلام، أن
مشاركة المصريين في العملية الانتخابية أمرا مهما، حيث أن أي عملية انتخابية تعكس إرادة
المواطنين.
وأضاف "هيكل"، خلال لقاء خاص
بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "إم بي سي
مصر 2"، اليوم السبت، قائلا :" كلما زادت نسبة المشاركة كلما كان مجلس النواب
قادر بصورة أكبر على التعبير عن إرادة المواطنين".
وأضاف أنه يجب تنشأ الأطفال على مفاهيم
التجربة الديمقراطية، مناشدا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات
البرلمانية، قائلا:
"التجربة جيدة جدا".