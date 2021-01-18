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نشأت الديهي: مصر تفتتح مشروعًا جديدًا كل ساعتين

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نشأت الديهي: مصر تفتتح مشروعًا جديدًا كل ساعتين
 
الإثنين، 18-01-2021 08:54 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء أعلن خلال بيانه أمام مجلس النواب أن هناك 7320 مشروع تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019 أي بمعدل 400 مشروع شهريًا، و100 مشروع في كل أسبوع، معقبًا: "الدولة تنفيذ 100 مشروع أسبوعيًا، و13 مشروع يوميًا، خلينا نغيظ أهل الشر.. مصر تفتح مشروع جديد كل ساعتين".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تم تنفيذها بأيادي المصريين ولصالح المصريين، ومردودها سيكون للمصريين، مؤكدًا أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بصعيد مصر وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية.

وتابع، أن ما رايناه بأعيننا يعجز اللسان عن التعبير عنه، معقبًا: "بنصحى الصبح نلاقي المشروع ومنعرفش اتعمل امتى"، متحديًا أن تكون هناك دولة في العالم تقوم بتنفيذ مشروع كل ساعتين مثل مصر، مؤكدًا أننا نمر بمرحلة إعادة بناء الدولة المصرية العصرية.
 

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