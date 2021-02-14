مفاجأة ..مد إجازة نصف العام ليس قرار وزير التعليم

الأحد، 14-02-2021
12:39 م
إيمان هاني
أكدت الدكتور حسن شحاتة
، الخبير التربوي، أن قرارات
وزارة التعليم
مدروسة وليست قرارات وزير التعليم
ولكنها قرارات مجلس وزراء
.
وأوضح
"شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر
فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن مد إجازة نصف العام أسبوع منحة
من الوزارة وفرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات.
وشدد
الخبير التربوي، على أنه لا يوجد حذف للمقررات الدراسية، أو اختصار للعام الدراسي،
ولكن قد يكون أسلوب الامتحان به تخفيف أو إرجاء بعض المواد لأخر العام، أو بعض المواد
يتم تقديم بحث بها، مشددًا على أن قرارات الحكومة تهدف للحفاظ على الثروة البشرية من
جائحة كورونا، وتوفير بيئة صحية مناسبة للطلاب، والمحافظة على مستوى الطلاب التعليم
ي،
والحصول على القدر الكافي والمناسب من المواد الدراسية.