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مسئول خليجي كبير يتوجه إلى تل أبيب

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مسئول خليجي كبير يتوجه إلى تل أبيب
 
الإثنين، 16-11-2020 07:10 م
كشفت وكالة الأنباء البحرينية، عن توجه وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020  إلى إسرائيل في زيارة رسمية.

وقالت إن الزياني، سيترأس وفدا رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان "مبادئ إبراهيم".

ووفقا للوكالة، "تأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة".

 

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