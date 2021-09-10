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مدبولي : قد نستأنف العلاقات مع تركيا هذا العام بشرط

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مدبولي
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الجمعة، 10-09-2021 01:54 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تستأنف هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين البلدين.
وأضاف مدبولي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن القضية الرئيسية لمصر تظل في وجود تركيا بليبيا.
وأشار إلى أنه “لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم”.
وعن الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، أوضح رئيس الوزراء أن “هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة”.
 

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