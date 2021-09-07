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شاهد.. ضربات صاروخية دقيقة تضع الجيش المصري ثالث العالم

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الثلاثاء، 07-09-2021 01:20 م

تمكنت قوات الدفاع الجوي من حصد المرتبة الثالثة في مسابقة "السماء الصافية" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021 في الصين.
كما حصد العميد علي رجائي، قائد الفريق المصري على جائزة أفضل قائد في المسابقة.
وحصد الفريق الروسي المرتبة الثانية، والميدالية الفضية، وفاز الفريق الصيني بالميدالية الذهبية، وتوزعت المراكز الأخرى على النحو التالي: "فريق بيلاروسيا في المركز، وأوزبكستان في المركز الخامس، وفنزويلا في المركز السادس".
تضمنت المرحلة الأخيرة من المسابقة السباق المشترك، وهو سباق في مركبة قتالية على طول مسار خاص بطول 12 كم مع عوائق ومناطق لأداء مهام إطلاق النار.
في منطقة إطلاق النار الأولى، أطلق المتسابقون النار من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على هدف متحرك من نوع "الهليكوبتر".
ثم يستخدم المتسابقون المدفعية المضادة للطائرات على مسار عقبة طوله 400 متر مع إطلاق النار من أسلحة آلية مع تغيير مواقع إطلاق النار على الأهداف الناشئة.
ثم بعد ذلك يتم إصابة مجموعة أهداف جوية عالية السرعة تتحرك في مسار تصادم، وفي المرحلة الأخيرة، يتم إطلاق النار من مدفع مضاد للطائرات على هدف متحرك مدرع خفيف.
 

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