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لأول مرة .. الرئيس يتوجه إلي جنوب السودان

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لأول مرة .. الرئيس يتوجه إلي جنوب السودان

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
السبت، 28-11-2020 12:24 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلي جنوب السودان .
وقال في البيان الذي نشره علي صفحته الرسمية علي " الفيسبوك :"يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة  الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/1039357956583584
 

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