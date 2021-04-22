قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»

ملك الأردن

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نيابة أمن الدولة الأردنية بالإفراج عن 16 متهما في “قضية الفتنة”.



وأوضح مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، “فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.



وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بقضية “زعزعة الاستقرار”.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت”.