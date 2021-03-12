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قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

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قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

رئيس موريتانيا السابق
رئيس موريتانيا السابق
 
الجمعة، 12-03-2021 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر قاضي التحقيق في قضايا الفساد التي يواجهها الرئيس الموريتاني السابق ، محمد ولد عبد العزيز ، مع عدد من وزرائه ، قرار بفرض المراقبة القضائية المشددة عليه حسبما طلبت النيابة العامة .

كما أصدر القاضي قرار بفرض قيود علي تحركات الرئيس السابق ومنها عدم مغادرته العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسئول التحقيق المعني بمكافحة الفساد ، و أن يوقع عند الشرطة الوطنية 3 مرات أسبوعيا ، حسبما نشرت الصحف المحلية .

في سياق متصل تمسك الرئيس السابق بحقه في الحصانة الدستورية بموجب  المادة 93 من الدستور الموريتاني أما قاضي التحقيق .
جدير بالذكر أن الرئيس السباق يواجه 10 تهم أهمها الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال .
 

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