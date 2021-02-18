الخميس، 18-02-2021
10:11 ص
إيمان هاني
انتقد
الإعلامي محمد مصطفى شردي، ما وصفه بحالة الشماتة التي تملكت البعض بعد وقوع حادث
التصادم
الذي أصاب الإعلامي عمرو أديب أول أمس الثلاثاء.
وقال
"شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية
"الحياة"، :" لكل الشماتين في الحادث
الذي أصاب عمرو أديب: "موتوا
بغيظكم".
وأضاف
، قائلا "أنا واقف في حادث
ة عمرو أديب على حالة الشماتة اللي تملكت البعض، وبدأوا
يتعاملوا مع هذا الخبر بنوع من الشماتة وهو نفسهم اللي بيشمتوا في أي أخبار تخص الناس
الكثيرة اللي واقفة في ظهر مصر".
وتابع
:"فيه أعداد ضخمة مضايقة وبتدعي لعمرو أديب، الناس بتحب عمرو أديب وألف حمد لله
على السلامة، قدر ولطف وفداك أي حاجة تانية، ودايما عمرو كان بيقولي يا عم كبر دماغك،
حمد لله على السلامة يا صاحبي".
واستطرد
شردي"هنفضل موجودين وهنطلع على الشاشة ونحرق في دمكم، سواء أديب أو أحمد موسى
أو الإبراشي، ربنا اللي بيحكم مش أنتوا اللي بتحكموا ولا هتكموا في البلد خلصنا منكم
ومش همننا كل هذه الآراء".