الخميس 18 فبراير 2021
توقيت مصر 13:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رغم المصالحة.. لماذا ترفض قطر الحوار مع البحرين حتى الآن؟

فيديو يكشف سر تحوله الخطير..« فضل شاكر من ملِك الإحساس إلى الإرهاب»

فضيحة.. المِرآة تكشف صدر فنانة شهيرة أثناء خلع ملابسها في مشهد مثير

بشعة.. تقتل أمها وتقطع رأسها وترميها أمام المنزل والسبب صادم (صورة)

«فوق الركبة».. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جريئة في البرد

بعضها يتطلب علاجًا مدى الحياة.. صدمة للمتعافين من كورونا

بالصور.. قصة إعدام ملك مصري "شجاع" على يد المحتلين الهكسوس

سرقة أسلحة الحرس الوطني الكويتي وبيعها للمواطنين ومفاجأة بشأن المتهم

شاهد.. أمواج البحر تغرق شوارع جدة والعمال يهربون

قرار عاجل وهام من أمير الكويت

ADS
 

قالي كبر دماغك.. سر ينشر لأول مرة عن "أديب" قبل الحادث

عمرو أديب ومحمد علي
عمرو أديب
 
الخميس، 18-02-2021 10:11 ص إيمان هاني
انتقد الإعلامي محمد مصطفى شردي، ما وصفه بحالة الشماتة التي تملكت البعض بعد وقوع حادث التصادم الذي أصاب الإعلامي عمرو أديب أول أمس الثلاثاء.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، :" لكل الشماتين في الحادث الذي أصاب عمرو أديب: "موتوا بغيظكم".

وأضاف ، قائلا "أنا واقف في حادثة عمرو أديب على حالة الشماتة اللي تملكت البعض، وبدأوا يتعاملوا مع هذا الخبر بنوع من الشماتة وهو نفسهم اللي بيشمتوا في أي أخبار تخص الناس الكثيرة اللي واقفة في ظهر مصر".

وتابع :"فيه أعداد ضخمة مضايقة وبتدعي لعمرو أديب، الناس بتحب عمرو أديب وألف حمد لله على السلامة، قدر ولطف وفداك أي حاجة تانية، ودايما عمرو كان بيقولي يا عم كبر دماغك، حمد لله على السلامة يا صاحبي".

واستطرد شردي"هنفضل موجودين وهنطلع على الشاشة ونحرق في دمكم، سواء أديب أو أحمد موسى أو الإبراشي، ربنا اللي بيحكم مش أنتوا اللي بتحكموا ولا هتكموا في البلد خلصنا منكم ومش همننا كل هذه الآراء".
 

إقرأ ايضا

سمكة بأسنان بشرية

زوج بشري يفاجئها بهدية غير متوقعة علي الهواء

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

محافظ الشرقية عن موجة الطقس السيئة: مستعدين لأي حاجة

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية

أزهري: الإخوان تشجع على كثرة الانجاب لإرهاق الدولة