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عملية جراحية تُعيد قلب طفلة سعودية لمكانه الطبيعي

يييييييييييييييييي
الطفلة
 
الإثنين، 26-10-2020 12:24 م إيمان هاني



عرضت قناة "العربية"، تقريرًا تلفزيونيا لفريق طبي سعودي أجري عملية نادرة ناحجة لإعادة قلب طفلة إلى مكانه الطبيعي كان خارج القفص الصدري منذ ولادتها.
وبحسب وسائل إعلام محلية، نجح فريق طبي سعودي بعد في إجراء عملية جراحية معقدة في إرجاع قلب طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر كانت تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات في بنية القفص الصدري، جدار البطن، القلب والحجاب الحاجز.
وأجريت في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة. وكانت الطفلة تعاني من وجود القلب في تجويف البطن مع تشوهات في القلب (ثقب بطيني)، وتضخم كيسي في البطين الأيسر، وعظمة القفص غير مكتملة النمو، ولم تتخلق جزئياً في الثلث الأسفل منها، إضافة أيضاً لعدم وجود جدار البطن الأمامي ومعاناتها من فتق كبير في الجزء الأعلى من البطن والحجاب الحاجز، مما تسبب في ظهور القلب والأمعاء والكبد، وعرّض حياتها للخطر.
و ضمنت إغلاق الثقب بين البطينين داخل القلب واستئصال التضخم الكيسي من البطين الأيسر، وإعادته لحجمه الطبيعي، ومن ثم إصلاح الفتق في الحجاب الحاجز وجدار البطن، وأخيراً بترميم عظمة القفصّ، وإعادة بناء الجزء غير المتخلق من القفص الصدري.
وقال والد الطفلة هايل فرحان الملحم، قائلاً: تم اكتشاف الحالة المرضية قبل الولادة وتقرر إجراء عملية لها وهي في رحم الأم، ولكننا رفضنا ذلك وقررنا الانتظار إلى ما بعد الولادة، وبعد الولادة تم رفض الحالة من مستشفيات عدة داخل وخارج السعودية لصعوبتها، مضيفًا: بعد بلوغها 10 أشهر تم إجراء العملية بنجاح ولله الحمد، ويأتي ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للقطاع الصحي.

 

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