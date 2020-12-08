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عماد الدين حسين: فرنسا أكثر احتياجا لمصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
 
الثلاثاء، 08-12-2020 01:34 م إيمان هاني
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن المصالح المصرية تلتقي بنظيرتها الفرنسية فيما يتعلق بملفي ليبيا وشرق المتوسط.
وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تنعكس بشكل واضح على هذين الملفين وستظهر نتائجها فيما بعد، وسيكون لها انعكاسات على المشهد السياسي في المنطقة.
وتابع: "فرنسا أكثر احتياجا لمصر من احتياج مصر لها، إذ فقدت معظم مناطق نفوذها في المنطقة، وبالتالي فإنها في حاجة إلى أن تكون مصر مستقرة وقوية وبخاصة مع وجود الإرهاب والتطرف في قارة أفريقيا، وعمومًا فإن وجود مصر القوية والمستقرة يساعد في استبباب الأمن في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا".






 

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