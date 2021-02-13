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علي خطي جابر القرموطي ..أسامة منير يتجه للغناء بأغنية "أنا"

منار سامي
الإعلامي أسامة منير
 
السبت، 13-02-2021 10:39 ص
كشف الإعلامي أسامة منير، عن عودته الغناء والطرب مرة أخرى لهدف الاستمتاع والتواصل مع الجمهور .
وأعلن منير ، خلال حواره لبرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ، أنه سيطرح اغنية جديدة خلال الفترة القادمة بعنوان "انا" ، يتم وضعها على اليوتيوب ليسمعها الجميع.
وتابع: "حبيت اكافئ نفسي بعد العمر ده بحاجة انا بحبها، واتمنى الأغنية تعجب الجمهور وتنال إعجابهم، والاغنية الجديدة أعجبت أصدقائي والكل أشد بها".
وقدم أسامة منير جزء من اغنيته الجديدة الروك التي تحمل عنوان "انا"، وذلك بناء على طلب من الإعلامي عمرو الليثي بغناء جزء من الأغنية.
 

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