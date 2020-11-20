صادم ..درجات الحرارة ستصل إلى 14 درجة ليلا قريبا

الجمعة، 20-11-2020
01:33 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور محمد علي
فهيم رئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن الشتاء
لم يدخل مصر حتى
الآن، حيث يبدأ في 22 ديسمبر من كل عام، ومن ثم فإننا مازلنا في فصل الخريف.
وأضاف
فهيم خلال مداخلة هاتفية على قناة أون
، أن فصل الخريف من الفصول الهادئة، وكان فصلًا
متدرجًا ينقل الجو من الصيف إلى الشتاء
، لكن ما نشهده الآن عبارة عن تقلبات الطقس المتلاحقة
بمناطق شمال مصر بالتحديد، بدءا من أقصى الساحل الشمالي الغربي والسلوم ومطروح امتدادا
على طول شمال الجمهورية حتى الوصول إلى شمال سيناء.
وتابع:
"من المتوقع أن تشهد البلاد حالة أخرى من عدم الاستقرار بدأت فعليا من فجر اليوم،
على مناطق من مطروح والإسكندرية، وفي صباح اليوم شهدت أطراف الإسكندرية ومناطق من الساحل
الشمالي أمطارًا غزيرة بسبب وجود منخفض اتجاهه من الغرب إلى الشرق".
وأردف،
أن هذا المنخفض سيبدأ الانتقال شرقًا، إذ أنه موجود الآن على مناطق الساحل الشمالي
والإسكندرية وسيتجه صوب شمال البحيرة وإدكو ورشيد، إذ شهدت المنطقة الأخيرة قبل قليل
سقوط كميات من الأمطار، بعدها سينتقل المنخفض إلى كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وفي نهاية
اليوم ينتقل إلى مناطق من شمال سيناء.
وواصل:
"هذا المنخفض فيه كميات أمطار من متوسطة إلى غزيرة، والأمطار الغزيرة فهي كميات
كبيرة تهطل لفترة قصيرة وذلك في صورة زخات، وهذه الكميات تستدعي الحرص في التنقل، وقد
تتوغل الأمطار داخل الدلتا مثل المنصورة أو أطراف القاهرة الكبرى في صورة خفيفة أو
في صورة سحب كثيفة".
ولفت،
إلى أن الحدث الأهم في هذه الفترة هو الانكسار الواضح في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح
الباكر، لدرجة أنها ستلامس 14 درجة مئوية لأول مرة بعد انتهاء الشتاء
الماضي، وسيكون
الجو دافئًا في النهار، مشددًا على أن الملابس الخفيفة لا تناسب درجات الحرارة ليلًا
أو في الصباح الباكر.