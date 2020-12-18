الجمعة 18 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول مباراة في الدوري تقام بدون مدربين.. الليلة

رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام «الاستحقاق» من الطبقة الأولى

زعماء أوروبا في الحجر الصحي بعد إصابة ماكرون بكورونا

تناول هذه الوجبة يوميا و اخسر وزنك بسهولة

القبض على رجل أعمال هارب من 4 «قرون» حبس

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري

شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب

الحكومة تعلن موعد تنفيذ الحضور الجزئي للموظفين

اعترافات مثيرة لـ طفل المرور في تحقيقات النيابة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أصيب بكورونا خلال هذا الاجتماع

ADS
 

بالصور..

رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام «الاستحقاق» من الطبقة الأولى

وزير المالية و سفير كوريا الجنوبية
وزير المالية و سفير كوريا الجنوبية
 
الجمعة، 18-12-2020 02:48 م أمينة عبد العال
منح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات، كما منح المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية؛ لدوره البارز فى تمكين الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري بنفسه خلال زيارته لمصر بتقليد الوسام لكل منهما إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
قام سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، نيابة عن رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، بتقليد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، كما قام بتقليد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية، فى حفل تكريم قال عنه السفير الكوري: «إننا نجتمع للاحتفال والاعتراف بإسهامات اثنين من الشخصيات البارزة التي ساعدت في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر»، حسبما جاء في بيان الوزارة .
أضاف السفير الكوري أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان صديقا مخلصا للحكومة والشركات الكورية، يرد دومًا على رسائله ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات الكورية، فاستحق لقبه بين الشركات الكورية، وهو «حلال المشاكل»، فبفضل مساعيه الدءوبة، يمكن للشركات الكورية أن تعمل بنشاط رغم كورونا، وأن تواصل النمو والاستثمار للإسهام في تنمية الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الجهود البارزة للمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، منذ عام ٢٠١٨ كانت بمثابة قناة اتصال مكَّنت الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، خاصة السيارات الكورية، وإنشاء خط تجميع لسيارات كيا، ونحن نعتمد على دعمه المتواصل لمزيد من توطيد العلاقات بين بلدينا.
أوضح أن هذا العام كان قاسيا على الجميع بسبب وباء كورونا، وأن الأوقات الصعبة تكشف الأصدقاء الحقيقيين، وهكذا كانت كوريا ومصر تقفان معًا للتغلب بالحكمة على فيروس كورونا، ونحن على ثقة من أن قدرتنا الجماعية على تحمل هذه الأوقات الصعبة والتغلب عليها سويًا ستؤدى بنا إلى مستقبل أفضل.
أضاف أنه كان من المفترض أن يشهد هذا العام زيارة الرئيس الكوري «مون جاى. إن» فى أواخر مارس الماضي، وقد كان من المقرر أن يتم تقليد الأوسمة من قبل رئيس الجمهورية نفسه، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب وباء كورونا، إلا أن هذا الحفل سيتيح لنا المزيد من الفرص لمواصلة العمل بتفاؤل في المستقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، سعادته بهذا التكريم الذي يعكس عمق وتميز العلاقات الإستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، معربًا عن تقديره لسفير كوريا الجنوبية السابق بالقاهرة يون يو تشول، الذي أسهم في مد جسور التواصل الفعَّال بين المستثمرين الكوريين والمسئولين المصريين على نحو ساعد في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الكورية في مصر .
أعرب المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، عن تقديره لسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة الذي يسعى لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.. وقال: «من دواعي سروري أن أحصل على مثل هذا التكريم العظيم والفريد من نوعه الذي يعتبر من التكريمات التي لا مثيل لها، كما أنه شرف كبير أن أنال هذا الوسام مع الدكتور محمد معيط، لدوره البارز في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية ، ليعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي».







 

إقرأ ايضا

لحظة قفز الفتاة

خوفا من التحرش تقفز من "توكتوك" ورد غير متوقع من إعلامية

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وزيري: هذا الاكتشاف يحدث لأول مرة في التاريخ

2020_10_26_1_49_44_595

خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة

أخبار متعلقة

2020_7_30_19_11_54_254

بشرى.. 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر