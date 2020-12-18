الجمعة، 18-12-2020
11:13 ص
إيمان هاني
علق
الإعلامي وائل الإبراشي
، على قفز فتاة
من "التوك توك
" خوفًا من تحرش
السائق،
قائلا: "البنت قفزت من التوك توك
خوفًا من التحرش
، معقبا:" كان ممكن
تموت".
وأضاف
"الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية
"الأولى"، قائلا : "مانعرفش إيه اللي حصل في التوك توك
دفعها للقيام
بها الأمر"، لافتَا إلى أن أجهزة الداخلية قامت برصد هذا الفيديو على مواقع التواصل
الاجتماعي، وقامت بالقبض على السائق الذي أقر بالواقعة بعد المواجهة.
من جانبها
قالت الإعلامية نجوى إبراهم، إن البنت تصرفت التصرف الصحيح بالقفز من التوتوك، معقبة:
"هي قفزت من توك توك مش من قطار، وقرار القفز كانت مناسبًا، لأنها خافت جدًا من
التحرش
".