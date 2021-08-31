تمهيدا لافتتاحه.. العناني يتفقد طريق الكباش

الثلاثاء، 31-08-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تفقد
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته طريق الكباش
و معبد الأقصر
، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه،
والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدا لافتتاحه
في احتفالية كبري سيتم إقامتها بالأقصر
، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الأقصر
.
رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبد البديع
رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، وذلك حسب البيان الذي تلقت "
المصريون " نسخة منه.
و خلال
الجولة وجه وزير السياحة و الآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق و تدعيم مسار
الزيارة باللوحات الإرشادية و التعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه و أعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم و الحفائر ورفع كفاءة الخدمات
المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين و السائحين، خاصة لكبار
السن و ذوي الهمم.
جدير
بالذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش
بالأقصر
يُعد من أهم المشروعات الأثرية
التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر
إلى أكبر متحف مفتوح في العالم
من خلال ربط معابد الكرنك
ومعبد الأقصر
ومعبد موت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف
عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى