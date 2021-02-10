بن زايد : الحلم يتحول إلي واقع

الأربعاء، 10-02-2021
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن أبناء الإمارات
حولوا الحلم إلي واقع وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودهم أجيال وكان مقتصر
علي عدد محدود من الدول .
ولفت بن زايد
إلي أن هذا الانجاز تحقق بالمثابرة علي المشروع الذي ظهرت
فكرته أواخر عام 2013 علي يد نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد ، مشيرا إلي أن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
الشيخ محمد بن زايد
سخر للمشروع كل الدعم .
و أضاف الشيخ خليفة إلي أن مشروع مسبار الأمل
نشأ نتيجة تيجة جهد مؤسسي
مخلص ودؤوب، ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة، والبشرية والمجتمع
العلمي".
كما أكد ائب رئيس
دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مرحلة
جديدة في التاريخ العلمي العربي بدأت بعنوان الثقة بأنفسنا وشعوبنا العربية ، الثقة
بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب معتبرا أن وصول مسبار الأمل
إلي المريخ
هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين " السوبيل الذهبي
" ، حسبما نشرت "سكاي نيوز " .
وقد وصل "
مسبار الأمل
" مساء أمس إلي كوكب
المريخ ليكون أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز في رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها
مسافة 494 مليون كيلو متر ولتكون خامس دولة تصل إلي المريخ " الكوكب
الأحمر" ، والصين السادسة ، وسيتيح
المسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي و المناخ هناك ، وقد أطلقت الصين
والولايات المتحدة مهمات إلي كوكب المريخ في يوليو الماضي مع الإمارات .
في سياق متصل قأنير برج الخليفة وبرج العرب و برج
القاهرة باللون الأحمر ليلا احتفالا ، لى عكس مشروعي
المريخ الآخرين، "تياونوين-1" الصيني و"المريخ 2020" الأميركي،
لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي
كامل أي ما يعادل 687 يوما.
جدير بالذكر أن الدول التي وصلت إلي الكوكب الأحمر هي الولايات المتحدة
والهند والاتحاد السوفيتي السابق ووكالة الفضاء الأوربية .