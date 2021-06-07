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بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

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أسامة العجارمة
Native
الإثنين، 07-06-2021 11:19 ص

شارك النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة مع المتظاهرين وهدد بقتل ملك الأردن.
وظهر العجارمة خلال مقطع فيديو وسط المتظاهرين في مظاهرات ليلية وتحدث عن نيته زرع رصاصة في جبين الملك لقتله.
وكان مجلس النواب الأردني قرر في جلسة طارئة عقدها، أمس، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخيرة التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.
وجاء ذلك بعد أن، قرر المجلس في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
 

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