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النواب يتفقدون مستجدات التطوير بالمتحف اليوناني الروماني

النواب يتفقدون مستجدات التطوير بالمتحف اليوناني الروماني
النواب يتفقدون مستجدات التطوير بالمتحف اليوناني الروماني
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الأربعاء، 07-07-2021 08:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
استكمل السادة النواب أعضاء لجنة الإعلام والثقافة و الآثار بمجلس النواب جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الاسكندرية، حيث تضمنت متابعة أخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي.
ورافقهم خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات و المشرف العام علي مشروع  القاهرة التاريخية و الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية و اليهودية و الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، حسبما جاء في البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث  استعرض العميد هشام سمير للسادة النواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم انجازه من أعمال، مشيرا إلى انه تم الانتهاء بالكامل من اعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.
ومن جانبه شرح الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.
ثم توجهت  الزيارة إلى المعبد اليهودي، لتشمل تفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.
وأشار الدكتور أسامة طلعت على إشادة السادة النواب بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للأجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الاسكندرية تقليدا لميدان التحرير.


 

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